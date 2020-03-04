記憶體模組廠宇瞻(8271)今日召開法人說明會，總經理張家騉表示，新冠肺炎疫情對短期整體市場需求端有所修正，供給端則無；隨著供給面較緊，預期第二季記憶體價格將上漲，下半年則可能供不應求。

張家騉表示，疫情對全球市場持續造成變化，目前需求因工廠停工而下降，但另一方面來自於資料中心及宅經濟，兩個拉力一上一下；第一季在伺服器市場的強力拉貨，三大原廠的庫存水位降至4~6周，加上5G及資料中心預期將帶動需求，預期下半年DRAM市場將供給短缺，價格上漲。在NAND Flash方面，下半年供應端仍較緊張，NAND Flash第二季漲勢可能大於DRAM的漲幅。

價格走勢方面，張家騉指出，目前合約價與現貨價走勢背離，過年幾個星期，隨著大陸廠陸續復工，現貨市場漲勢較大，第二季因為疫情等黑天鵝，大陸的復工率僅約4至6成等不利因素干擾，合約價預測第二季仍是會漲的。

針對疫情，公司內部啟用防疫機制，員工需要量體溫及分時分地都有規畫；供應鏈啟動備貨機制，庫存相對安全；廠辦都在台灣，疫情對生產製造的影響低。

宇瞻去年定調以數位儲存為核心，致力科技化服務資訊整合；三大營運重心分別為垂直運用，消費產品以及智慧運用；產品分別為工業級SSD，記憶體模組、隨身碟以及智慧運用之相關產品。DRAM、Flash去年營收占比約為38.6%，61.4%，今年第一季則約為各半。

營收比重方面，宇瞻的工控及消費產品占比為7比3，公司期望調整為6比4，將以消費產品彰顯品牌價值。公司深耕國防等工控八大垂直運用，今年積極發展車載運用。

宇瞻去年獲利優於營收表現，2019年淨利比前年增加約5%，EPS 3.73元；2月25日公司董事會決議，2019年度擬每股配息2.55元，盈餘配發率逾68%。

去年記憶體市況不佳，但宇瞻以穩定性較高的工控守穩獲利；2019年營收約74.85億元，年減20.71%；毛利率18.71%，比前年提升4.84個百分點；淨利3.76億元，年增率4.96%，EPS 3.73元。

(時報資訊)