雖然投資人對新冠肺炎疫情持續升高感到擔憂，但美股期貨勁揚帶來支撐，周三日經225指數收盤微漲0.08%，為21,100.06點。東證一部指數收跌0.17%，為1502.50點。

美國聯準會周二閃電降息兩碼，惟此舉反而令投資人對新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊更感擔憂，隔夜美股重挫近3%。

美國民主黨「超級星期二」總統初選結果出爐，前副總統拜登（Joe Biden）大勝對大企業採取強硬立場的勁敵桑德斯（Bernie Sanders），美股指數期貨勁揚，目前E-MINI道瓊指數期貨漲1.77%，標普500指數期貨漲1.58%，E-MINI那斯達克100期貨漲1.79%。

受美國公債殖利率跌至歷史新低影響，銀行股下挫2.2%%，表現最差，保險股亦跌1.2%。聯準會緊急降息兩碼，美元普遍走低，受日圓升值影響，出口股表現疫弱，全球最大晶圓製造商信越化學（Shin-Etsu Chemical）跌2.2%，豐田汽車跌1%，鈴木汽車跌2.4%。遠端工作需求激升，電信股表現強勁，KDDI漲5.6%，NTT Docomo漲2.8%。

(時報資訊)