在 Instagram 查看這則貼文 Best ice cream ever @ cathrynli 分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 2 日 下午 9:13 張貼

有「大馬女神」之稱的美女鋼琴家李元玲，不僅琴藝高超，還擁有火辣身材，被封「真人版娜美」，近日她曬出生活美照，開心吃著冰，不過衣服卻沒好好穿，讓網友眼睛也大吃冰淇淋。

李元玲平時熱愛健身，體脂更只有12%，不過上圍卻沒縮水，近日曬出吃冰美照，不過衣服卻沒好好穿，胸前和腰間挖大洞，渾圓雪球和腹肌一覽無遺，惹火身材讓網友都暴動，「沒人注意冰淇淋」、「雪上加峰，目不暇給」、「我眼睛也大吃冰淇淋」。

(中時電子報)