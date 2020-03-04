吃冰衣服不穿好 鋼琴女神炸出2粒雪球 16:042020/03/04 中時電子報 黃詩淳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李元玲外型亮眼、身材火辣。(圖／翻攝自IG) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在 Instagram 查看這則貼文 Best ice cream ever @ cathrynli 分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 2 日 下午 9:13 張貼 有「大馬女神」之稱的美女鋼琴家李元玲，不僅琴藝高超，還擁有火辣身材，被封「真人版娜美」，近日她曬出生活美照，開心吃著冰，不過衣服卻沒好好穿，讓網友眼睛也大吃冰淇淋。 李元玲平時熱愛健身，體脂更只有12%，不過上圍卻沒縮水，近日曬出吃冰美照，不過衣服卻沒好好穿，胸前和腰間挖大洞，渾圓雪球和腹肌一覽無遺，惹火身材讓網友都暴動，「沒人注意冰淇淋」、「雪上加峰，目不暇給」、「我眼睛也大吃冰淇淋」。 Rain加入「善良房東」行列 主動減租50％ 鄧紫棋分手原因曝光 傳林宥嘉求歡遭拒釀導火線 (中時電子報) #李元玲 #鋼琴女神 #鋼琴家 #大馬女神 #真人版娜美 也許您會感興趣 推薦閱讀 超級名媛下廚只遮前面！背部全裸露性感之眼、蜜桃臀 10:132020/02/29 星光 女大生派對隨意拍照 神秘美照一夜爆紅 20:582020/02/29 正妹 深V妹逛美術館 側身超兇肉色一片 14:282020/03/01 正妹 「鋼琴女神」李元玲剪裙露小丁美尻！體脂12％練美胸翹臀「打臉黃安」 12:062020/03/02 星光 冰淇淋霸主是誰？老饕狂推這口味 18:122020/03/02 日常 春天美照景點大公開！台灣也有粉嫩夢幻賞櫻地 17:502020/03/03 消費 鎮定談婚變！董至成談兒流男兒淚 呂文婉：誰都有脆弱的部分 09:412020/03/04 娛樂 吳姍儒曬光肌美照 網暴動喊女神 12:082020/03/04 娛樂 娛樂熱門新聞 劉真再爆腦出血開顱搶救中 命理師著急喊話辛龍「快找他」！ - 娛樂 劉真傳腦出血開顱搶救 吳宗憲心疼說話了 - 娛樂 為何認定非林志玲不娶？開朗Akira罕見沉默後終於鬆口... - 新聞 鄧紫棋分手原因曝光 傳林宥嘉求歡遭拒釀導火線 - 娛樂 劉真深夜驚傳腦出血開顱搶救 辛龍爆痛心斷絕外界聯繫！ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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