男子湯景華4年前不滿官司沒打贏，竟到和他有爭執的翁姓男子住家騎樓縱火，把無路可逃的翁家人當成「甕窯雞」活活燒死，釀成6人慘死悲劇，一二審及高院更一審都認為求其生而不可得判處死刑，但最高法院撤銷。

最高法院認為，更一審就火災原因鑑定人的證據調查未依照交互詰問法則，也未讓湯景華及律師表示意見，且引為認定犯罪的證據未在審判期日調查，且起火點是否只有一處，湯是否直接對住宅放火都有待調查，因此撤銷死刑發回更審。

湯男到新北市三重某餐廳用餐時，和在店內用餐的翁祥智發生爭執，他對翁等人提出傷害等告訴，但法院判決翁等人無罪確定，湯男因此不滿，3年前到翁住家樓下，在機車上點火後離開，大火造成翁的父母及親人共6人被燒死。

歷審認為，湯男惡行重大且犯後沒有悔意，將他判處死刑，去年最高法院撤銷發回更審。高院更一審審理時，檢察官直言本案罪證明確，「憐憫不花錢、慈悲賺人心」，被害人的痛苦悲傷，不是外人能感同身受，且湯男不承認放火，冷血殺人應判死刑，才能實現刑罰權的正義。

更一審判決理由指出，如果將湯男判處無期徒刑或較輕的有期徒刑刑度，顯不足以還死者公道並撫慰生者之痛，基於實現刑罰權的分配正義，考量湯男犯行的應報需要和維護社會秩序，有使他永久與社會隔離的必要，因此判處死刑。

(中時 )