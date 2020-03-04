劉真上個月因心臟問題入院搶救，沒想到昨天爆出自發性腦出血，緊急進手術房開顱手術搶救，對此經紀人首次發聲，希望劉真能平安度過難關，並感謝外界關心，對此男星Gino錄製節目《女人我最大》前受訪，坦言一直以來都不知道劉真有心臟方面問題。

Gino和劉真多年前主持節目《快樂有go正》結識，兩人也因此成為好友，劉真也多次在Gino的舞蹈節目擔任嘉賓，他表示最後一次碰面是在過年特別節目時，當時劉真一如往常般跟他說說笑笑，看不出來有什麼異狀，如今卻傳出這樣的消息，對此Gino表示目前到醫院探病只是打擾家屬，因此唯一能做的就是幫她集氣，希望所有人正面能量可以幫她甦醒。

對於劉真目前狀況，辛龍則是電話關機斷絕聯繫，而身為辛龍老闆的吳宗憲也在第一時間做出回應，他表示「感謝關心，希望一起為他們祈福」，至於相關內容要由家屬回答，自己不方便代為回應。

(中時電子報)