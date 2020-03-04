順達配息半個股本 殖利率飆8.3％ 16:022020/03/04 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電池模組廠順達（3211）董事會通過，配息5元，盈餘發放比率逼近九成，以順達今日收盤價計算，隱含現金殖利率達8.3％。 由於電池模組廠去年有新普、順達交出亮麗成績單，在順達亮出漂亮的股息數字之後，龍頭大廠新普更成為矚目的配息焦點。 順達預計6月9日召開股東常會，該公司自結去年每股盈餘達5.61元，以董事會通過配息5元計算，相當於盈餘發放比率達89.12％，而以順達今日收盤價59.9元計算，隱含現金殖利率達8.3％。 (工商 ) #順達 #配息 #電池模組 #盈餘發放 #日收盤價 也許您會感興趣 推薦閱讀 理財案例－金融市場震盪 退休金如何運用 04:102020/02/29 產業特刊 理財健診－選對債券ETF 降低風險安心養老 04:102020/02/29 產業特刊 台虹 維持穩健配息 04:092020/03/01 證券．權證 信驊去年每股賺逾24元 擬配息22元 04:102020/03/03 財經要聞 台股新基金創舉 主動選股＋配息 04:102020/03/03 投資理財 順達明日法說會 去年賺逾半個股本 16:092020/03/03 財經 京城銀率先決定配發每股1.5元現金股利 現金殖利率超過4％ 17:322020/03/03 財經 投資台股很賺 京城銀大方 配1.5元股利 04:102020/03/04 金融．稅務 新普2月硬挺 營收僅年減3.46％ 順達今召開法說會 04:102020/03/04 證券．權證 元大投信台股龍頭基金月月配、年終配 04:102020/03/04 產業特刊 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 孟晚舟在劫難逃！ 老美挖出華為禁令致命傷 - 財經 台灣房市慘了？專家警告：撐不住這波資金抽走潮 - 財經 別人恐懼時貪婪 巴菲特上周狂掃這支股票 - 財經 《金融股》新冠肺炎疫情升溫，台灣人壽推利好惠民 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。