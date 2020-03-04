電池模組廠順達（3211）董事會通過，配息5元，盈餘發放比率逼近九成，以順達今日收盤價計算，隱含現金殖利率達8.3％。

由於電池模組廠去年有新普、順達交出亮麗成績單，在順達亮出漂亮的股息數字之後，龍頭大廠新普更成為矚目的配息焦點。

順達預計6月9日召開股東常會，該公司自結去年每股盈餘達5.61元，以董事會通過配息5元計算，相當於盈餘發放比率達89.12％，而以順達今日收盤價59.9元計算，隱含現金殖利率達8.3％。

(工商 )