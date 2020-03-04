中華電信4日宣布，中華電信是國內唯一銷售Samsung Galaxy S20 5G旗艦全系列新機的電信業者，同時自3月10日12點起至3月16日17點止，在中華電信網路門市及全台服務據點開放限量預購，3月18日起即可優先領機。

S20系列是Samsung首款5G手機，中華電信同時宣布購機優惠方案，申辦「大4G方案月繳999元(含)以上，享行動上網吃到飽、網內免費講，S20 5G全系列機型享限時購機折價3,000元。

預購Galaxy S20 5G加贈原廠無線閃充行動電源及配件購物金1,500元；Galaxy S20+ / S20 Ultra 5G 限量預購禮Galaxy Buds+真無線藍牙耳機(原價5,490元)；行動VIP客戶可再享最高折扣5,000元，加上限時購機折價3,000元，合計購機折價最高8,000元。

中華電信表示，該公司是國內唯一銷售Samsung Galaxy S20 5G旗艦全系列新機的電信業者，另獨家銷售Galaxy S20 Ultra 512G星空灰與Galaxy S20+ 128G晴空白兩款經典色系。Galaxy S20 Ultra 512G星空灰，大4G購機方案月繳999元(30個月)，預購加碼折價3,000元、行動VIP最高再折5,000元，專案價28,990元起，Galaxy S20+ 128G晴空白，月付999元(30個月)，搭配VIP再享限時購機折價最高8,000元後，專案價19,990元起。

此外，至中華電信服務據點領機月繳999元(含)以上，贈送明台產險碎屏險一年(理賠上限5,000元)，提供螢幕破裂之保障。

(工商 )