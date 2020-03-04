遠傳電信4日宣布擴大佈局金融科技領域，攜手遠東商銀Bankee社群銀行與台新數位銀行Richart，針對年輕族群推出全台第一個「串接銀行帳戶」的存錢計畫APP《friDay 57》，將提供消費者全新理財工具。

《friDay 57》，包辦「會存錢、快繳費、學理財、賺紅利」，「會存錢」功能中，消費者可透過《friDay 57》建立多個存錢夢想計畫，透過APP檢視儲蓄進度、每日打卡存錢，逐步達成存錢目標。

針對現代年輕人因為忙碌而忘記繳款，《friDay 57》「快繳費」可綁定付款銀行帳號、遠傳電信帳單、信用卡帳單，於APP內直接繳納電信費、水電費帳單，方便又省時。

friDay 57可將多個存錢計畫串聯至不同銀行帳戶，有效管理存錢進度，還可透過每日執行存錢計畫、玩理財遊戲，輕鬆賺取「57鑽」，兌換品牌咖啡、超商零食、速食餐廳等年輕人最愛的生活好禮。

遠傳表示，這次主要憑藉「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)與資通訊技術，結合遠東集團資源、龐大客群優勢，跨入金融科技服務，成為第一個推出數位金融服務APP的電信業者。

遠傳總經理井琪表示，迎向開放銀行浪潮，遠傳積極參與推動國內金融科技發展，藉由結盟夥伴推出符合趨勢的金融服務，期待迅速擴展市場，目標成為最大的第三方服務業者(Third-party Service Providers, TSP)。未來將結合遠傳5G高速頻寬與邊緣運算的無限潛力，提供更多元化的AI金融智能服務。

井琪強調，《friDay 57》存錢計畫APP首波上線攜手遠東集團夥伴遠東商銀Bankee社群銀行與數位銀行領導品牌台新數位銀行Richart，期望透過新型態的金融服務，與消費者、金融業者共創三贏。

遠傳於去年加入「政大國際產學聯盟」，成為全台首家加入開放銀行的電信業者。政大金融科技研究中心主任王儷玲表示，遠傳致力推動台灣開放銀行進程，《friDay 57》是台灣電信業首次推出的數位金融服務APP。遠傳藉由技術優勢與聯盟中銀行會員快速對接，引領金融科技領域創新變革。

遠東商銀總經理周添財指出，遠東商銀Bankee社群銀行是國內首家提出OPEN BANKING概念的數位銀行，以社群金融平臺BaaP(Bank as a Platform)提供標準化、客製化的OPEN API，進行各項金融服務串接，目前已與多家新創公司完成介接。此次與《friDay 57》合作即運用OPEN API串連客戶資料，提供更符合客戶需求的服務體驗，與遠傳共同攜手以揪團享2.6%活存年利率，幫助年輕人快速達成存錢計畫。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀則表示，此次第一階段與遠傳《friDay 57》合作，未來Richart也會持續整合『儲蓄、支付、理財、外幣及貸款』等五大年輕客戶常用的核心金融服務，積極與第三方服務業者合作。

根據Cheers調查顯示，多數25~45歲之間青世代對於財務狀況不滿意，其中「收入成長有限」（40.9%）與「儲蓄累積太慢」（26.5%）是不滿意的兩大主因。

根據東方線上調查顯示，20~34歲消費者中，高達39%比例沒有接觸任何理財資訊，《friDay 57》內建「學理財」功能，透過客製化理財題目與AI分析，幫助年輕人釐清理財性格，建立理財觀念。

(工商 )