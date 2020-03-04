高雄地政局今年編列土地標售預算35億元，4日公布，將在18日進行今年第一次10標建地的公開標售，總底價約13.73億元，其中，地政局位於大坪頂的最後一塊土地約1,880坪、以及高雄大學生活圈的4筆建地，都是詢問度最高的標的。

高雄地政局長黃進雄4日召開記者指出，大坪頂1號道路區段徵收區，因高市府開闢莿蔥腳溼地公園，居住環境佳，吸引投資人進駐，前幾季推出土地標售，都吸引多家建商競標，並創下亮眼的標脫成績，加上高市府在附近開發第89期重劃區，與該區形成共同生活圈，區內小港森林公園，面積達10公頃，是小港區第2個大型公園綠地，堪稱南高雄都市之肺。

黃進雄表示，地政局此次推出1標4筆商業區土地，合計面積6,215.35平方公尺（約1,880.14坪），每坪底價約23.14萬元，總價約4.35億元，是此次土地標售面積最多、總價最高的土地。

他說，該地位於高松路上，雙面臨路，面積大易規劃，近太平國小及莿蔥腳溼地公園，距離小港森林公園更僅數百公尺，由於這是地政局在該地擁有的最後一塊土地，因此，已是此次土地標售詢問度最高的熱門標的。

由於此次土地標售作業，剛好碰到「新冠肺炎」（COVID-19）疫情，因此，高雄地政局特別管制現場觀看開標作業的人數，黃進雄表示，地政局將會以臉書線上直播的方式，讓大家了解開標作業，減少群眾感染風險。

高雄地政局土地處分科長郭陽春指出，高雄大學區段徵收區，已具備休閒及文教要件，優質居住環境，受投資人肯定，最近以來，高雄地政局推出的土地標售，投標都相當踴躍。

他說，高雄地政局此次推出3標3筆土地，其中2筆為住三用地，都屬大面積土地，位於15米大學西路，坐擁高雄大學第1排景觀的1,513.55坪「住三」建地，底價為每坪21.81萬元，總底價約3.30億元。

另1筆位於大學三街，面積約1,219.73坪的「住三」建地，每坪底價約20.49萬元，總價約2.49億元，郭陽春表示，該地靠近中山高中及家樂福，生活機能優，同樣適合興建景觀大樓。

(工商 )