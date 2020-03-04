立法院交通委員會4日上午提案通過，要求交通部將船舶貨物裝卸承攬業、貨櫃集散站業列入紓困範圍。台灣港務公司業務副總鍾英鳳表示，今年1、2月我國港口貨櫃裝卸量僅衰退0.3％，散雜貨減少6％，港公司會研究將例行的獎勵門檻降低並調降港埠費用等，但需要觀察疫情發展與實際貨量減幅，最快3月過後才會做出決定。

海運業者指出，政府6百億補貼當中，屬於海運業的僅有3億元，另補貼陸路運輸業、海運業及航空業者購置防疫用品所需經費是11.38 億元，實在是杯水車薪，因此業界希望臺灣港務能降低港埠費率等相關費用，並且自行吸收，不要動用政府補助款。

全國船聯會建議針對所承租商港土地租金/設施租金給予折扣，減免權利金，並調降各項港灣業務費率，包括引水費率、裝卸管理費、申請租金緩繳、電費保持非夏季用電計價。另針對我國籍貨櫃航商，提供碼頭碇泊費、曳船費、帶解纜繩費用、助航管理費、商船服務費、 港勤費等給予折扣。

臺灣商港事業發展協會則指出，去年我國港口貨運裝卸量衰退1.35％，今年發生新冠肺炎，大陸是我國最大進出口國，受到影響也最大，政府應督促臺灣港務公司考慮碼頭港航業者困境，合理調降相關費率，並優先撤銷去年調漲2％的港區土地使用費、建物租金及管理費。立法院交通委員會上午已將該會要求列入提案當中。

不過鍾英鳳表示，實際貨量減少幅度還有待觀察，至少要看3月份大陸各一開始復工以後實際影響程度，另未來減收的費用也不會由港公司全數自行吸收，會要求政府給予一定金額的補貼。

(工商 )