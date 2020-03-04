星宇航空公關長聶國維指出，政府現階段因防疫需求，不鼓勵民眾搭飛機，造成航班載客率一再下降，公司考慮機組員安全，且在少飛少虧情況下，將於3月8日至4月30日暫停台北-檳城航線，屆時只剩下越南峴港的每日1班，由於星宇只有3架小型機，因此影響很有限，公司也已在2月底完成增資，資本額從60億增為63億。

星宇原每天有3班飛澳門，其中2班停飛至5月31日，1班停飛至4月30日；另2月24日至3月31日，每天取消1班桃園-峴港航班，僅飛上午1班，原預計4月6日首航的菲律賓宿霧航線，延至7月1日開航。

對於澳門疫情獲得控制，可能隨時放寬旅遊警示，聶國維表示，要疾管局有取消澳門入境旅客須14天居家檢疫規定，才會考慮復飛。

聶國維透露，公司這次增資相當成功，20億元增資規劃中，開放一成給員工認股，有七成員工都參加認股，結果募到23億資金，資本額提高到83億元。

(工商 )