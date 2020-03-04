政府已呼籲民眾避免去醫院，這時若投保保單需要體檢該怎麼辦？富邦人壽4日宣布，即日起到5月底，對保單抽樣體檢及75歲以上需要體檢者，啟動替代方案，即改採「視訊生調」取代要求保戶去醫院體檢，同時高齡保戶也可自行提供一年內體檢報告替代，避免曝露在高風險場域。

富邦人壽亦表示，目前僅先就抽樣及高齡部分啟用替代方案，未來再視執行成效，決定是否要擴大適用。

新冠肺炎疫情仍在蔓延，台灣已出現醫院群聚感染，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾儘量避免出入各大醫療院所，建議可藉由視訊關懷來取代探病。

富邦人壽強調其為配合政府政策，即日起針對二種體檢需求啟動替代方案，一是抽樣體檢件，即對有體檢規則險種的免體檢件，保險公司會隨機抽樣辦理體檢，二是75歲以上高齡保戶的體檢，在取得保戶同意後，可改用視訊生調等方式，取代醫療院所開立的身體健康報告，避免保戶因體檢需要出入醫院，大幅降低保戶暴露在高風險場域的機會。

為協助抗疫，富邦人壽提出保單以「從新從優」原則進行理賠，並將保險科技運用在各項保戶服務，這次的視訊生調是從即日起到5月底，保戶可申請透過視訊裝置來確認健康狀況，需要進行高齡體檢的保戶，除提供生調替代方案外，也可自行提供近一年內之健檢報告替代，以減少進出醫院之必要。

在通訊技術輔助下，富邦人壽強調其結合手持裝置、運用數位科技，在2017年首創「視訊生調」打破地理限制、保障保戶權益、加速作業流程，並充分重視保戶權益，作業進行前必須先取得保戶授權同意，確認投保意願與相關資訊，視訊影像會保存加密，無論承保與否皆會充分保障客戶個人資料不會洩漏，落實資料安全保護。

富邦人壽也已因應新冠肺炎疫情發展，強化防疫應變，擬啟動三階段異地辦公計畫，第一階段已在本月2日啟動，執行原則以保戶服務等業務不中斷為先，故優先異動客服、資訊等單位，從原辦公大樓分散至他棟。後續第二、三階段將視國內疫情發展，並基於服務不中斷原則，配合整體防疫工作迅速推展。

(工商 )