新冠肺炎在台灣爆發院內感染，導致身處第一線的醫護人員首當其衝受到損傷，甚至被歧視。身處高度風險環境，為了自保和守護大眾健康，醫護人員每天勤洗手，一名護理師林婷在臉書粉專PO出因清潔過度而脫皮的「龜裂手傷照」，無奈道「手…這陣子辛苦你了！」

林婷在粉專《林婷一下吧 icu護理師》分享自己的手部照片，一雙纖纖玉手，如今因過度清潔已變得粗糙不堪、充滿皺紋，她苦嘆「手.....這陣子辛苦你了，這是過度落實洗手的手。洗到裂開，然後再噴酒精的痛不算什麼，說我們護理人員洗手不落實，才痛。」

據《ETtoday健康雲》報導，林婷表示，疫情爆發，工作量變大，坦言因為人力不足，使護病比變得更慘。而且家中有長輩、小孩，擔心工作時沾染病毒間接感染到家人，一回家總是立刻衝去洗澡，她更不捨地說「小孩原本都會快樂迎接我下班，我反而就會對他們說『不要碰我』，這段期間小孩都會覺得媽媽好久沒抱抱他、親親他。」還有同事在防疫期間不敢回家，只能跟家人孩子以視訊聯繫，令人鼻酸心疼。

為了防範病毒，林婷透露1天就得洗20到30次手，手部肌膚因過度清潔導致粗糙龜裂「噴酒精痛到想大叫！手已經不是我們的手…」裂開的傷口只能擦抗生素藥膏緩解，隔天上班後又會再出現嶄新傷口。

林婷說「照顧病人是我們的職責，雖然害怕但我們沒有逃避。」

而因為疫情，醫護人員無論是工作還是日常生活中，都遇到四面八方而來的歧視跟排斥，且先前爆發院內感染時，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳推測是「手部清潔未落實」，林婷感嘆地說「長官一句話，說我們沒落實洗手，對我們第一線護理人員內心，是多麼受傷。」坦言替患者把屎把尿，翻身拍痰抽痰「不是我們不害怕，只因為因為我們是護理師，照顧病人是我們的職責，我們沒有逃避。」

最後她希望大眾可以多多正視身在第一線的醫護人員，也謝謝部分民眾給予的加油和鼓勵，「但護理人員的人力、資源，才是長官必須要去重視的。」這段期間她們會繼續保護好自己，同時呼籲大家「護理師都是受過很好的訓練，請大家不要歧視！請多珍惜我們，護理師加油！」

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(中時電子報)