恐怖旅客!16義人在印度確診新冠肺炎 16:032020/03/04 中時電子報 江飛宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印度機場的病毒檢測站，篩選旅客是否感染了冠狀病毒。(圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度衛生部長周三表示，印度確診冠狀病毒病例總數上升至28，不過當中超過一半是境外旅客，他們剛查到有16名義大利遊客，其病毒檢測呈陽性反應。 衛生官員，這些義大利人備旅遊印度西北部拉賈斯坦邦(Rajasthan)的塔爾沙漠，出發前先進行了檢測，結果查出已帶原新冠病毒。 文章來源：Total confirmed coronavirus cases in India rise to 28 - health minister 義大利再增加171例 北義延長緊急措施 (中時電子報) #義大利 #檢測 #印度 #新冠肺炎 #病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 不斷更新》破3千！南韓單日增813例 累計3150例17死 09:252020/02/29 國際 有篩檢才有確診？日本大阪僅4例沒人相信 15:512020/02/29 國際 驚悚！ 肺炎確診一口氣增5例 15:282020/02/29 生活 破5千！韓新增374確診 5186人染疫 09:162020/03/03 國際 新冠肺炎疫情漫延 Google與推特開始要求員工在家上班 13:032020/03/03 科技 一張圖看懂！新冠肺炎 國內確診關係表曝光 15:062020/03/03 政治 陸今年以來倒閉房企較去年同期降27.16％ 15:212020/03/03 財經 「成都造」新冠病毒試劑盒 日產量可達20萬人份 20:002020/03/03 兩岸 院內群聚7人確診 冰山一角！專家質疑 醫護恐是院內感染源 04:102020/03/04 生活新聞 亞馬遜證實西雅圖1員工確診新冠肺炎 11:412020/03/04 財經 國際熱門新聞 紐約爆社區傳染！美百萬人將受檢 - 國際 巨人用的？這架超級銀河運輸機！大到可塞進11隻藍鯨 - 國際 恐怖旅客!16義人在印度確診新冠肺炎 - 國際 拳王泰森大放送1千萬美金招女婿 女兒「漢草」長這樣 - 國際 「千億蝗蟲」殺到！大陸考察團慘被咬 蝗蟲群聚怕同類「吃掉」 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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