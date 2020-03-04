印度衛生部長周三表示，印度確診冠狀病毒病例總數上升至28，不過當中超過一半是境外旅客，他們剛查到有16名義大利遊客，其病毒檢測呈陽性反應。

衛生官員，這些義大利人備旅遊印度西北部拉賈斯坦邦(Rajasthan)的塔爾沙漠，出發前先進行了檢測，結果查出已帶原新冠病毒。

(中時電子報)