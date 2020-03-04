波蘭衛生部長舒莫夫斯基（Lukasz Szumowski）今天證實，境內出現首起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例。

路透社報導，舒莫夫斯基表示，這名男性患者在波蘭西部城市塞魯納哥拉（Zielona Gora）的醫院接受治療，目前他的病況良好。

武漢肺炎疫情已蔓延到將近80個國家和地區，全球有9萬多人確診感染、逾3200人不治。

(中央社)