歐洲再一國染疫 波蘭確診首例武漢肺炎 16:342020/03/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 波蘭衛生部長舒莫夫斯基（Lukasz Szumowski）今天證實，境內出現首起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例。 路透社報導，舒莫夫斯基表示，這名男性患者在波蘭西部城市塞魯納哥拉（Zielona Gora）的醫院接受治療，目前他的病況良好。 武漢肺炎疫情已蔓延到將近80個國家和地區，全球有9萬多人確診感染、逾3200人不治。 (中央社) #武漢肺炎 #武漢 #波蘭 #肺炎 #疫情 也許您會感興趣 國際熱門新聞 巨人用的？這架超級銀河運輸機！大到可塞進11隻藍鯨 - 國際 好消息 南韓發現了可對抗新冠病毒的抗體 - 國際 拳王泰森大放送1千萬美金招女婿 女兒「漢草」長這樣 - 國際 「千億蝗蟲」殺到！大陸考察團慘被咬 蝗蟲群聚怕同類「吃掉」 - 國際 只有1條件！女王隨時歡迎哈利梅根歸隊 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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