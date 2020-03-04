二崙鄉幼兒園為預防小朋友突如其來打鬧口水噴濺或咳嗽，確保幼童用餐安全，日前以五顏六色的PP板作隔板，小朋友都乖乖配合。（二崙鄉幼兒園提供）

二崙鄉幼兒園為預防小朋友突如其來打鬧口水噴濺或咳嗽，確保幼童用餐安全，日前以五顏六色的PP板作隔板，小朋友都乖乖配合。

二崙鄉立幼兒園表示，從新聞報導看到中鋼餐廳以隔板防疫，決定用PP板做用餐隔板，上月25日開學前做了92組，五顏六色很活潑，每一個都貼上小朋友的名字，放在固定位置，用完就殺菌消毒。

園方說，早上點心、午餐、下午點心用餐三次，雖然要花時間組裝，但非常實用，有效防阻打噴嚏、咳嗽、噴口水，小朋友健康安全，家長更安心。

(中時 )