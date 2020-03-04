防疫小撇步 幼兒園讓小朋友吃點心更安全 16:082020/03/04 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 二崙鄉幼兒園為預防小朋友突如其來打鬧口水噴濺或咳嗽，確保幼童用餐安全，日前以五顏六色的PP板作隔板，小朋友都乖乖配合。（二崙鄉幼兒園提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 二崙鄉幼兒園為預防小朋友突如其來打鬧口水噴濺或咳嗽，確保幼童用餐安全，日前以五顏六色的PP板作隔板，小朋友都乖乖配合。（二崙鄉幼兒園提供） 二崙鄉幼兒園為預防小朋友突如其來打鬧口水噴濺或咳嗽，確保幼童用餐安全，日前以五顏六色的PP板作隔板，小朋友都乖乖配合。 二崙鄉立幼兒園表示，從新聞報導看到中鋼餐廳以隔板防疫，決定用PP板做用餐隔板，上月25日開學前做了92組，五顏六色很活潑，每一個都貼上小朋友的名字，放在固定位置，用完就殺菌消毒。 園方說，早上點心、午餐、下午點心用餐三次，雖然要花時間組裝，但非常實用，有效防阻打噴嚏、咳嗽、噴口水，小朋友健康安全，家長更安心。 (中時 ) #防疫 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #小朋友 #點心 #安全 #隔板 #幼兒園 也許您會感興趣 推薦閱讀 義大利伊朗疫情升高 美警示非必要勿前往 11:372020/02/29 國際 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 無懼疫情！前主播228低調登船 展開34天豪華郵輪之旅 15:462020/03/01 娛樂 在野黨抗疫噤聲？ 04:102020/03/02 時論廣場 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 因應新冠肺炎疫情 台東縣政府實施管制、量體溫 16:392020/03/02 生活 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 社會熱門新聞 新竹失蹤居家檢疫男林東京 遭罰天價100萬 - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 獨》「捏乳襲胸」之狼落網 竟是機密國防部電展室上尉 - 社會 【小英我靠山1】我總統府的！高級公務員修屋還賴帳 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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