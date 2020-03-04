新竹47歲陳姓獸醫夫妻檔，從2006年起至2019年間，多次將名下高檔進口車投保高額「失竊險」及「丟車賠車附加險」，再將車輛藏匿及製造假車禍方式詐領保險金，警方發現夫妻倆的汽車失竊案竟多達8案，其中3案成功詐領近千萬元保險費，事後懸掛偽造車牌以躲避警方查緝。刑事局偵查第四大隊偵辦後，將陳姓夫妻檔逮捕到案，查扣保時捷、奧迪等3輛進口車，檢方訊後，陳嫌聲押獲准。

警方去年10月接獲保險公司報案後，發現陳嫌曾在新竹市動物保護及防疫所工作，目前無業，且從2006年就開始嘗試詐保，但因技術不純熟，報竊車輛不久就被警方尋獲而未能成功。

陳嫌2008年報竊一輛福特休旅車，成功獲得70萬元理賠後，開始食髓知味，先以前女友名義購買奧迪A6名車，再於台中、台南報失竊，但前女友不肯配合出面申請理賠，陳嫌乾脆將車過戶到自己的名下，重施故技得手148萬元。

陳嫌並找來廖姓友人，充當公司及另一輛奧迪A6的人頭，由廖男成功請領失竊險221萬元；甚至將妻子的A4過戶到廖男名下，陳嫌再開車擦撞，以製造假車禍方式請領到2萬6000元保險金。

陳嫌去年又以失竊一輛奧迪S6為由，向保險公司請領到323萬元的失竊險，並買了一輛保時捷要求保險公司須支付丟車陪車險。警方3日執行搜索拘提行動，在陳嫌苗栗後龍老家的農舍尋獲該輛S6，陳嫌辯稱是剛找到、正準備去銷案，矢口否認所有詐保犯行。

警方查扣到保時捷、奧迪A6、S6各一輛、膛線刀、改造手槍1把、子彈5顆、銀行存簿、金融卡等贓證物。全案訊後，依詐欺、偽造文書、洗錢等罪嫌移送法辦。

(中時 )