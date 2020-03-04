國內出現院內感染之後，各大醫院陸續收緊管制措施，繼長庚體系大動作公告要求14天內有陸港澳、日韓、伊朗或義大利等9個疫區旅遊史民眾，暫緩非急迫需求的就醫或檢查後，國泰醫院今天也宣布，即日起暫停一般病房及急診探病，規定比衛福部要求的還要嚴。

國泰醫院今公告指出，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發展，為保護入院病人與民眾健康，該院自即日起暫停一般病房及急診探病，每名病人限1名陪病者（含照顧服務員）。

國泰醫院的加護病房探病時間也限縮為每天一個時段，每床至多2名訪客，陪病者與訪客須攜帶健保卡確認旅遊史，並登記資料。

這項新措施明顯比衛福部醫事司司長石崇良日前宣布的醫院探病、陪病管制措施更加嚴格，根據衛福部要求，醫院明訂探病時段，所有訪客在該時段內才可以進醫院訪視；每1名住院病人限2名訪客，每1名住院病人僅能有1名陪病者，所有訪客及陪病者皆需登記。

至於日前開出加嚴措施第一槍的長庚醫院，則是台北長庚、林口長庚、高雄長庚等旗下體系都要求「14天內有中國、香港、澳門、日本、韓國、泰國、新加坡、伊朗或義大利旅遊史民眾請暫緩探視病人、就醫或檢查，並延後非急迫需求之醫療或檢查」。

(中時 )