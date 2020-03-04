楊晨熙卸下「果凍姊姊」身份之後，不僅星路大開，連房產、餐飲、汽車副業都經營得有聲有色。4日她錄《媽媽好神之俗女家務事》時表示2月份開始，每天早上清晨8點起床，晚上10點才回到家，來回開車100公里以上到桃園學習汽車專業，從領月薪的儲備店長做起，可謂全心全意頭在她口頭說的「汽車整型中心」事業上，汽車外觀打理如烤卡鉗漆等基本技能都要學會。

她表示自己是除了老闆娘之外，工廠唯一的女生，前輩們在指導上十分寬容，這一個月來受益良多，「工廠的作帳系統非常完善，我打算引進餐酒館內，改善成本控管。」現在直營店已在桃園林口、高雄落腳，今年遇到擴店到台北或台南，她坦言資金都不是問題，現在需要的是能夠管理的人才，人小志氣高的她說：「不能被說是花瓶，我要有功能性。」

她誠實笑說身高159公分，體重45公斤，其中有一個「推輪胎框」的工作，重量遠高過於她的體重，她相信自己可以辦得到，但師傅們還是不相信，「畢竟光一個輪胎框要價上萬元，擔心我幫倒忙。」只好讓3個師傅，簡稱保姆來看管她。她在學習的這段期間適逢新冠肺炎疫情蔓延，為了健康著想她習慣戴口罩，降低與粉塵的接觸機會，工作期間也會帶手套保護，她笑說：「師傅們都不會care耶！我一問就顯得自己好像外行人。」

前幾日她與男友大飛上《小明星大跟班》被吳宗憲問及婚事，她說現在一周才休息一天，早出晚歸太忙了，暫時不在規劃中，接著她話鋒一轉說自己轉型到汽車行業跌破很多人眼鏡，大家都賭她撐不過3天，「早知道就跟大家賭一局了。」

(中時 )