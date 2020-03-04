《食尚玩家》日前在外澳錄製兩天一夜的周二線節目特別企劃，主持群莎莎、哈孝遠、梁赫群、張立東、風田原本預定穿著帥氣飛行裝出場，挑戰飛行傘，上演台版《愛的迫降》，不料當天天候不佳，基於安全考量無法飛行，眼看項目挑戰失敗，大家只好轉戰沙灘搏命搞笑，梁赫群模仿利正赫在沙灘挖地道，哈孝遠因為體重超過90公斤的飛行承載標準，只能獨自躺在沙灘上擱淺，他無奈說：「我在沙灘上躺了5分多鐘，就如同是一隻擱淺的鯨魚被海浪拍打，大家在旁邊穿著飛行裝看著我，都給他們帥就好了啊！」

哈孝遠就如同是一隻擱淺的鯨魚被海浪拍打。（TVBS提供）

莎莎、哈孝遠、梁赫群、張立東打趣說自己是「老弱殘兵」組合，才衝完沙灘，隔天又安排他們去羅東運動公園玩棒球通關遊戲，跑回本壘的人要抱起莎莎加上深蹲後，才能回答跟食物有關的題目。張立東抱完莎莎說：「我牙周病又犯了！」哈孝遠說：「我的退化性關節炎也發作了！」梁赫群則是哀嚎說想要退通告打包回家。

梁赫群（左起）、哈孝遠、張立東輪流抱莎莎，哈孝遠說：「我的退化性關節炎也發作了！」（TVBS提供）

莎莎首次與大家錄製外景節目感到非常開心，她笑說：「第一次被4男輪流公主抱，感到相當幸福，希望以後都這樣被抱著上班。」在旁邊喘呼呼的梁赫群說：「抱這樣重量級的女藝人，不知道體重有沒有謊報？累死我了。」莎莎回說：「那是你體力太差了啦，其他人都好好的啊！」

(中時 )