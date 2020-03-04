法務部長蔡清祥今天在立院司法委員會備詢時表示，不排除有投票權的犯罪嫌疑人被鎖定手機定位，檢察官會根據個案的證據強度認定其必要性。至於立委李貴敏追問司法實務上偵查終結前，被告應被推定為無罪，蔡清祥強調，若沒涉及犯罪者就不會被手機定位。

手機已經成為現代必備的隨身通信工具，但卻也傳出手機持有人因手機資訊被掌控，進而遭挖取個資、行蹤，甚至遭到監控。由於近年國外已出現多起大型選舉、特定選舉顧問公司及大型社交網路平台，在未告知當事人的情況下，出賣或購買消費者個資，導致投票及消費等個人行為被操控影響的爭議，包括歐盟、美國都已出現加強保護手機及網路IP個資修法的強烈呼聲，相較之下，台灣對相關議題的重視仍停留在傳統「個資法」階段，「個資法」保護能否趕得上最新科技發展與時俱進，也仍模糊不清。

立委李貴敏質詢蔡清祥時詢問，個人手機定位跟個人網路IP是否屬於個資保護範圍？但蔡清祥並未直接回定是或不是，僅表示對於隱私權問題，每個人認定隱私程度不同，法務部立場是「盡量保護」。眼見回答似乎難乎無法讓立委滿意，蔡清祥補充，「個資法」並不在法務部主管範圍，他很難認定個人手機及網路IP是否屬於個資。

李貴敏接著質詢，總統大選期間，是否曾出現有投票權的國民，在特定場合聚會的定位都會被政府鎖定，要求蔡清祥回答有沒有？蔡清祥並沒有給出肯定答案，僅表示「不會漫無目標鎖定」。李貴敏追問，偵查終結前不是都推定無罪？針對李質疑為何有模糊空間，蔡清祥的說法是，僅針對犯罪嫌疑人，未涉及犯罪者就不會被定位。

李貴敏在質詢中也關切質詢去年底通過的《反滲透法》，目前是否已經有查到有嫌疑的案件，已開始調查偵辦當中的？蔡清祥說，據他所知，檢察機關是沒有，但是調查機關有沒有立案調查，他沒有這方面訊息，並不清楚。

此外，針對民進黨立委劉世芳質詢時質疑，政府「假訊息防制中心」的執行績效應不高，起訴率低、定罪率低、犯罪成本低，應該檢討。蔡清祥則承諾，調查機關會詳細蒐證，也會要求檢察官儘速偵結，告知社會大眾。

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(中時電子報)