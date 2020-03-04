國民黨立委陳玉珍今日於立法院內政委員會質詢時批評，滯留武漢的國人已經淪為政治操作的人質，就算他們想去北京、廈門或其他地方搭機，台灣也不讓他們回來，執政黨連一條活路都不給，令人遺憾。

陳玉珍詢問，武漢台人若自行至其他地區搭機返台，是否可以入境？內政部次長邱昌嶽表示，目前收到的指令是不能入境。

今日上午內政部長徐國勇在立法院受訪表示，據傳滯留武漢的台商打算告蔡政府違憲，但根據憲法，為避免緊急危難，可做必要限制，並說台商們告也不會贏。

陳玉珍說，現在留在武漢的台灣同胞，好像被綁架。但我們的政府說，為了證明我們是一家人，這些台商不能自己偷偷回來，一定要我們去接，才准回來。

陳玉珍詢問，現在若是住廈門的台灣人能不能回台灣？邱昌嶽表示，如果是台灣國籍或陸配身分者可以。而滯留武漢的國人是註記，要用專機接送，不是不能返台。

陳玉珍同意也支持武漢台人若回台，要以最高標準做檢疫及隔離，但對於執政黨堅持要以專機接送的行徑無法理解。邱昌嶽表示，武漢台人若至其他地區搭機返台，必須顧慮到同機乘客的風險。

陳玉珍說，即便是非武漢地區的台人，搭機回台也是要經過檢疫隔離。而武漢地區的台商要回來，當然也一樣接受隔離檢疫，但執政黨卻不讓武漢台人依照同樣程序返台。

陳玉珍說，滯留武漢的台商已經演變成政治問題，我們的同胞好像變成被綁架的人質，淪為兩岸政治攻防的籌碼。

(中時 )