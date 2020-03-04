新冠肺炎來勢洶洶，對台灣餐廳、觀光造成不小衝擊！位於板橋的「50樓Café」於3月5日至4月15日推出「元氣海陸百匯」，以美食防疫概念，讓來客增強抵抗力。亮點品項包括頂級美國安格斯牛排、鹽焗大蝦、嫩烤鮭魚、正宗印度咖哩佳餚…等，溫和補身固元氣！活動期間，130公分以下兒童用餐免費，然任一免費兒童須至少與一名成人同行用餐。

50樓Cafe-頂級美國安格斯牛肉。（圖取Mega 50官網）

餐廳主廚陳俊杉首度讓頂級美國安格斯牛肉躍上餐檯，牛隻皆以穀物飼養，不用瘦肉精，強調從牧場到餐桌可溯源的絕佳品質！主廚只需簡單以海鹽加蒜味芥末子醬塗抹烤製，即成最受歡迎的爐烤美國安格斯牛排，香氣濃郁，鮮美多汁！

防疫期間，印度咖哩爆紅，因其含有增強免疫力的薑黃、以及其它各種辛香料，好吃開胃有助營養吸收，可強化身體防禦力。陳主廚拜師學藝，將被稱為印度國民美食的三角酥餅和咖哩雞，搭配印度烤餅，搬上餐檯！

50樓Cafe-香煎鮭魚佐時蘿奶油醬&鹽烤泰國蝦。（圖取Mega 50官網）

此外，主廚再加碼現涮現吃的「和牛咖哩鍋」，以薑黃、番茄、椰奶和多種香料自製的印度風味紅咖哩鍋底，搭配油花豐富的美國極黑和牛和各種當令時蔬，口感、營養兼備！

50樓Cafe-抹茶奶油杯子蛋糕&櫻花抹茶鮮奶油蛋糕。（圖取Mega 50官網）

其它特色美食(實際品項以現場供應為準)還包括香煎鮭魚佐時蘿奶油醬、鹽烤泰國蝦、勃根地燴牛頰、燻雞野菇青醬千層麵、紅燒花椒辣牛肉、酥炸孜然排骨…等，另有生猛海鮮吧、現流生魚片、現煮熱湯區、燒烤炸物區。

50樓Cafe-抹茶紅豆捲&抹茶提拉米蘇。（圖取Mega 50官網）

餐後畫龍點睛的誘人甜點則以抹茶為主題，備有抹茶奶油杯子蛋糕、櫻花抹茶鮮奶油蛋糕、抹茶紅豆捲、抹茶提拉米蘇、抹茶千層蛋糕，外加香草烤布蕾、椰香芒果布丁、橙香瑪德蓮、草莓瑞士捲、巧克力泡芙和覆盆子萊明頓蛋糕…等。

(中時電子報)