美國聯準會於3月3日宣布降息兩碼，是2008年以來首次在每月決策會議之間召開利率會議。宏利投信指出，降息可望幫助阻止或緩解財務狀況的緊縮、可能限制風險資產的下滑、限制美元匯率繼續走強，並有利於民眾以較低的利率進行債務再融資，以及降低企業信貸成本。第一金投信進一步指出，美國金融環境指數於2月底一度惡化至-1.356(0軸以下為緊縮)，是自2011年以來新低，使得市場預期Fed再降息的可能性增加，市場預期3月18日的例行會議，再降息2碼機率頗高。

宏利投信認為，美股在大動作降息下仍然以走低回應，主要是因為市場認為聯準會的降息似乎與其他主要中央銀行的動作沒有協調，聯準會主席鮑爾並未激發投資人對進一步降息的確定性充滿信心，以及緊急降息反而引起市場緊張情緒。

債券市場的共識是3月份FOMC會議後將可能再一次降息，此後至少再降息一次。但似乎聯準會主席不願意做如此承諾，政策施行與外界的溝通上似乎有某種程度錯誤傳導。另外在經濟層面衝擊部分，全球經濟將在第一季度與第二季度放緩，預計到今年第四季度之前會有所改善。宏利投信認為，如果能將對美國經濟增長的擔憂與製造業和經濟的供給面問題分開來看，預計股票市場已經比較接近其風險規避行動的低點。

第一金投信分析，美國10年期公債殖利率，受惠閃電降息，下行16.42BPs來到0.999％，創下歷史新低，黃金亦大漲3.42％，每盎司收在1642.1美元。之前Fed非常規降息共有6次，加計這次共7次。非常規降息通常是在美國經濟大衰退、金融危機或重大國際金融事件時才使用，最近一次是在2008年10月8日。前三次，效果出奇的好，當日都大漲3.89％～5.01％，但後4次效果不彰，跌幅介於1.11％～4.92％。且3～10個交易日美股幾乎都呈現震盪，直到一個月後才逐漸上漲。

第一金投信預期今年底Fed將基準利率降至0.5%以下機率大幅提升，第一金投信下調10年期美債殖利率全年波動區間，第一季區間從1.25~1.75%，下調至0.79~1.29%，年底可能介於0.49~0.99%。鑑於利率水準處於低檔環境，且持續存在潛在下行空間，高品質債券的美國投資級債與歐洲美元債，利差仍有收斂的空間，投資等級債的多頭有望延續。

(時報資訊)