《韓股》外資轉站買方，韓股大漲2.24％ 16:142020/03/04 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了防治新冠肺炎疫情，並減緩疫情對經濟造成的衝擊，南韓政府提出規模達11.7兆韓元（約98億美元）的追加預算案，以及美國聯準會降息兩碼促使外資買進韓股，且投資人看好南韓央行將跟隨聯準會降息，周三南韓KOSPI指數收盤大漲2.24%，為2,059.33點，連漲第3天。外資在連續7天賣超、累計賣超韓股4.7兆韓元後，首度轉站買方，今日買超韓股1495億韓元。三星電子大漲3.61%，SK海力士漲1.62%。韓元升值0.62%，收在1,187.8兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #大漲 #外資 #轉站 #買方 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情告急 韓砸16兆韓元補助紓困 04:092020/02/29 全球財經 《韓股》陸疫情降溫＋聯準會降息預期，韓股勁揚1％ 12:332020/03/02 財經 《韓股》看好聯準會降息，韓股反彈、韓元勁揚 16:142020/03/02 財經 海外疫情嚴峻 亞股賣超壓力擴大 18:242020/03/02 財經 道瓊回神狂飆1300點！日韓股早盤勁揚1.6％~2％ 08:302020/03/03 財經 《韓股》隔夜美股飆漲，韓股盤中勁揚1.28％ 11:252020/03/03 財經 《外資》美律Q1難免「疫」，外資好憂心 14:152020/03/03 財經 《韓股》寄望G7聯手救市，韓股收漲0.58％ 15:572020/03/03 財經 Fed突降息！美股不漲反跌 台股開盤小漲 09:022020/03/04 財經 《韓股》外資助攻，韓股盤中漲1.65％ 11:422020/03/04 財經 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 孟晚舟在劫難逃！ 老美挖出華為禁令致命傷 - 財經 台灣房市慘了？專家警告：撐不住這波資金抽走潮 - 財經 別人恐懼時貪婪 巴菲特上周狂掃這支股票 - 財經 不滿讓孟晚舟案引爆？ 華為死咬抓耙子再揭內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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