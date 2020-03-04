為了防治新冠肺炎疫情，並減緩疫情對經濟造成的衝擊，南韓政府提出規模達11.7兆韓元（約98億美元）的追加預算案，以及美國聯準會降息兩碼促使外資買進韓股，且投資人看好南韓央行將跟隨聯準會降息，周三南韓KOSPI指數收盤大漲2.24%，為2,059.33點，連漲第3天。外資在連續7天賣超、累計賣超韓股4.7兆韓元後，首度轉站買方，今日買超韓股1495億韓元。三星電子大漲3.61%，SK海力士漲1.62%。韓元升值0.62%，收在1,187.8兌一美元。

(時報資訊)