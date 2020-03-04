新冠肺炎疫情在美逐漸擴散，截至3日已有125起確診病例、9死。不過正值全美民眾關注疫情相關新聞之際，白宮官員3日在疫情簡報記者會中，禁止媒體進行影音報導，僅允許拍照與文字報導，惹火不少知名媒體。

據《商業內幕》報導，疫情指揮官、美國副總統彭斯向記者表示目前在美國125起病例中，有77是起源於國內，並已造成9人病逝，而全美13州加上紐約市已出現確診病例。彭斯也強調，只要醫生同意，任何美國人都可以接受病毒檢測，不會有任何限制。

彭斯也說，行政管理和預算局將會直接指示所有聯邦機構檢視履行政策，並要求與聯邦政府旅行建議一致；此外，白宮也將與主要航空業者於4日會面，討論更重大的合作。

在場的國家衛生院院長、國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）也表示，公共健康為首要考量之下，他們正努力研發疫苗中，「但即使我們以火箭般的速度進行，最起碼需要一年至一年半」。

Great question. WH says no audio or video. I asked why and I was told it is because they said no audio. https://t.co/YuEBBTkQcu — Katie Rogers (@katierogers) March 3, 2020

不過對於白宮官員禁止媒體在記者會上以影音報導，美國有線電視新聞網記者向彭斯提問，是誰主持這場記者會簡報的，為何不能讓它公諸於眾；彭斯回覆「我期盼明天能回到鏡頭前」。紐約時報記者也隨後追問，為何不能給個明確答案，官員僅回覆「就是不能」。

(中時電子報)