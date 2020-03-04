台中一中語資班學生林敬峰身體力行愛護環境，花費20多個小時創作「無塑一中人」壁畫，在校園內掀起討論。（林欣儀攝）

就讀台中一中語資班三年級的林敬峰從小喜愛畫畫、國中時就騎著腳踏車到山林探索，他不但身體力行投入環保，今年寒假還利用延後開學的時間，在學校熱食部旁黑板創作，畫了26種台灣原生種動物的「減塑壁畫」開學後引發校內熱議，林敬峰則希望藉此呼籲更多人守護環境。

站在梯子上、手上拿著各色粉筆，林敬峰一筆一畫畫出帝雉、山羌、拉氏清溪蟹等26種台灣原生種動物，壁畫的中央則寫著「無塑一中人」大字，宣導無塑概念。這幅壁畫上周開學即在一中掀起討論，更有師生將創作PO到學校臉書社群上、盼尋找創作者。

原創就是就讀語資班的林敬峰，從小在南投埔里長大的他熱愛環境生態，林敬峰說，國中時就常騎著腳踏車到山林探索，也看到許多遭路殺的野生動物，希望從自身開始、投入環境及生態保育，高一開始他便習慣帶著鐵鍋去購買食物，希望能少用塑膠袋。

國小開始就喜歡塗鴉，林敬峰高二時立定志向、未來希望申請北藝大動畫系，他說，希望透過動畫讓大家看到台灣淺山生物面臨的問題。也因為在學校熱食部看到許多人以塑膠袋裝食物，希望減少一次性塑膠袋的使用，才有創作的構想，趁著今年延後開學的時間，共花費3天、20幾個小時時間畫出減塑壁畫，沒想到引起轟動。

(中時 )