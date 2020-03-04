原定今年4月4日於台北及4月11日高雄所舉辦的2020 PUMA 螢光夜跑，因新冠肺炎疫情影響，宣佈停辦2020年度賽事，大會將退回跑者全額報名費用。螢光夜跑每年都有眾多跑友參賽，今年更有兩萬多名跑者參加，以及許多明星響應，但因為怕群聚感染發生，所以取消今年活動。

2020 PUMA 螢光夜跑停辦公告。（圖／PUMA提供）

PUMA螢光夜跑為國際知名大型夜跑賽事，今年原訂將於臺北、高雄兩地舉辦第14屆賽事、並吸引兩萬多名熱情跑者以抽籤方式報名參賽。但由於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情在國際間持續延燒，並發生多起因大型群聚活動造成大規模人傳人疫情的憾事，PUMA為了台北高雄兩站共計兩萬多名跑者與上千位工作人員之健康安全著想，並配合政府防疫措施、防堵國內疫情進一步擴散，經審慎評估後，決議忍痛宣佈停辦2020年度PUMA 螢光夜跑。PUMA一向以國人之健康安全為第一優先考量，同時避免所有與會參賽選手、工作人員、合作夥伴與一般民眾因大型群聚活動而有感染疾病之風險，即刻宣佈停止舉辦 2020 PUMA 螢光夜跑，並將退回跑者全額報名費。針對今年中籤跑者，大會亦會保留2021年優先參賽資格。同時 PUMA 號召國人持續自主運動、增強抵抗力，一同攜手為全民健康而努力，期許在 2021 年以更佳狀態體驗更精采熱情的PUMA螢光夜跑。

2020 PUMA螢光夜跑相關退費辦法如下：

1.自 2020年03月11日(三) 14:00 起至 2020年04月14日(二) 16:00 止辦理跑者報名費退費登記，大會將於 2020年05月08日(五) 23:59 前完成退費匯款程序。

2.PUMA 將於2020年 03月11日(三) 14:00 在 PUMA 螢光夜跑活動官網與 LINE 官方帳號正式公告退費登記系統連結，且即刻啟動退費申請登記作業，並依跑者報名時提供之電子信箱寄送退費通知電子郵件，敬請參賽跑者於前述指定時間內正確填寫匯款資訊，以利完成退費程序。

3.退費重要事項說明如下：

A.大會將全額退還跑者之報名費用(包含已預先支付之晶片押金與郵寄報到費用)。

B.退費之匯款手續費用30元將由跑者自行負擔(即依大會於報名前公告之退費辦法辦理)。

C.退費申請者必須為報名者本人(即原本中籤之跑者及團體指定聯絡人)，且需通過退費系統資格驗證。

4.2020 年中籤選手之參賽權將優先保留至明年(即2021年)且可免抽籤優先報名參加 2021 年度PUMA 螢光夜跑賽事，2021年度報名費另計。

5.2020 PUMA螢光夜跑因採全額退費，故不另外提供參賽及完賽贈品。

6.加購紀念品為客製化選項，故大會不予退費。紀念品事宜乃由主辦方主動負擔郵寄費用，並一律採郵寄方式寄出加購商品。

(中時電子報)