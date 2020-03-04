雲林縣長張麗善（右六）獨步全台，針對國一女生免費施打9價HPV疫苗。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善有鑑於子宮頸癌高居雲林縣女性10大死因的第8位，獨步全台針對縣內國一女生免費施打9價HPV疫苗，4日在麥寮高中舉辦首場施打活動，將有3100名女學生受惠，讓雲林縣之女成為全台最幸福的國一女生。

雲林縣政府守護女孩健康，4日起提供縣內國一女學生9價HPV(人類乳突病毒)疫苗免費接種服務，雲林縣長張麗善、衛生局長曾春美等人到麥寮高中關心學生接種疫苗情形，以實際行動守護雲林學子，讓國中女生享有升級照護。

張麗善表示，台灣每天有4名女性罹患子宮頸癌，子宮頸癌更高居雲林縣女性10大死因的第8位，嚴重威脅女性健康，為此雲林縣推動前瞻政策，提供國一女生保護範圍更廣的9價HPV疫苗，其防護力可從過去的7成提升至9成，也為每1個家庭節省近1萬元的接種費用。

張麗善也提醒HPV疫苗需接種2劑才有完整的保護力，請縣內國一女生於時間內依醫囑完成2劑接種，不要半途而廢才能遠離子宮頸癌威脅，熟齡女性也請定期施做子宮頸抹片篩檢，大家一起用行動守護自己的健康。

抗新冠肺炎專家、兒童感染症醫學會理事長李秉穎醫師也到場進行衛教宣導，他指出3月4日是HPV國際關懷日，HPV病毒不只會引發子宮頸癌，也會造成外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌、頭頸癌、菜花，針對台灣特有流行型別加以預防，保護效果自然提升。

(中時 )