疫情假消息滿天飛 萬海航運碼頭與青年公園都中槍 16:302020/03/04 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠疫情假消息 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情假消息滿天飛，連高雄萬海碼頭及台北青年公園都成了「受害人」，被假消息指為感染源，調查局假訊息防制中心溯源查出高雄陳姓及台北劉姓民眾所為，約談到案後依違反《傳染病防治法》移送法辦。 調查局是分別在2月16日及2月25日，分別發現「⋯社區感染病例⋯青年公園⋯她是毒王」；「萬海63號碼頭有貨櫃輪船員確診⋯」等疫情假消息，經溯源追查，發現是台北劉姓女子轉傳聽說的青年公園訊息，高雄陳姓民眾將報關行聽得的消息，製作假消息傳播。 (中時 ) #假消息 #公園 #青年 #台北 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情假消息！台視畫面被盜用 謊稱蔡英文也中鏢 13:502020/02/29 社會 小黃司機無客可載散布謠言 「疫情失控軍方接管」引恐慌 16:212020/02/29 社會 謝金河問市民為何轉變大？高雄在地人妙回 09:242020/03/01 政治 高雄拚轉型 鎖定二高企業 04:102020/03/02 產業．科技 和時間賽跑 林麗蟬：6月底前落實韓新住民政見 15:102020/03/02 政治 高市高中以下學校若停課 將啟動遠距教學 18:312020/03/02 生活 百年公園出現醜爆飼料機 今全拆 14:272020/03/03 生活 輪椅盪鞦韆無防護？ 台中市府：失竊已請廠商修護 15:232020/03/03 生活 高雄海關12日標售 電視、羽絨被俗俗賣 17:322020/03/03 財經 高雄將標售土地 高雄大學和大坪頂建地最熱門 16:012020/03/04 財經 社會熱門新聞 新竹失蹤居家檢疫男林東京 遭罰天價100萬 - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 北市聯醫出現請辭潮？黃珊珊：年後正常離職潮 - 社會 【小英我靠山1】我總統府的！高級公務員修屋還賴帳 - 社會 獨》「捏乳襲胸」之狼落網 竟是機密國防部電展室上尉 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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