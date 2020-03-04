新冠肺炎疫情假消息滿天飛，連高雄萬海碼頭及台北青年公園都成了「受害人」，被假消息指為感染源，調查局假訊息防制中心溯源查出高雄陳姓及台北劉姓民眾所為，約談到案後依違反《傳染病防治法》移送法辦。

調查局是分別在2月16日及2月25日，分別發現「⋯社區感染病例⋯青年公園⋯她是毒王」；「萬海63號碼頭有貨櫃輪船員確診⋯」等疫情假消息，經溯源追查，發現是台北劉姓女子轉傳聽說的青年公園訊息，高雄陳姓民眾將報關行聽得的消息，製作假消息傳播。

(中時 )