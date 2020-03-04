元大期貨（6023）率先成為第一家取得黃金與原油差價契約（CFD）發行權的槓桿交易商，秉持著金融創新的精神與優勢，希望帶給投資人不同的交易選擇，差價契約的低資金門檻，將成為小資族的投資首選。

剛出社會的年輕人該怎麼存人生的第一桶金？許多人對於投資理財望之卻步，主要是對於投入資金門檻限制，以及不了解商品的操作方式。元大期貨連連得到金融主管機關肯定，連兩屆獲頒金彝獎「傑出金融創新獎」，秉持這份榮耀，於近期取得央行核准發行黃金及原油CFD商品，創造小資族也能輕鬆參與貴金屬與能源類大宗商品市場的交易機會。

元大期貨近期推出的黃金、石油（黑金）雙金差價契約，不僅連結兩檔全球熱門現貨標的，更以低資金的門檻，讓小資族也有機會進行交易，最小的交易單位為0.01手，做一組價差交易不到萬元就能參與市場漲跌，比起操作一組制式的期貨契約，少了轉倉風險以及保證金成本，透過分批進場的鋪單策略交易，平均成本也能降低風險，即日起交易還有機會獲得元大獨家純金打造的紀念金幣與杜拜來回機票等多項大獎。

舉例來說，同樣屬於能源類的「西德州中質原油」與「布侖特原油」，其價差風險在於運費及地緣政治，少了整體市場波動的風險，許多投資人以兩油價差為主要投資標的，剛入門的投資人，便可運用兩者的CFD做一組價差交易，此外也可以放空賺取利息，多重收益讓投資人有更多的獲利選擇。

隨著金融商品的多元發展，元大期貨不斷創新與精進，深耕台灣的期權市場，除了在期權商品提供完整的八大類商品標的，槓桿交易商的CFD也逐步拓展，從外幣保證金到黃金、原油，是目前全台灣擁有最多商品別選擇的槓桿交易商，期望未來能提供更多的投資選擇。CFD小資金的交易門檻，讓躍躍欲試的小資族能有個小試身手的平台，也為期權市場注入更多新活水。

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