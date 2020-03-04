慧洋-KY（2637）4日公告，公司2月合併營收8.45億元，年減19.84％，累計前2月合併營收18.52億元，年減17.21％，2月單月稅前虧損為0.64億元，自結每股稅前虧損0.09元；累計前2月稅前虧損為0.30億元，自結每股稅前虧損0.04元。慧洋指出，公司主力船巴拿馬型船運費BPI指數2月5日後一路回升，3月市場轉趨樂觀。

慧洋分析，第一季為運輸業傳統淡季，今年再加上新冠肺炎疫情影響市場信心，以及延緩開工造成的生產停工、港口缺工影響作業流程，使波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）大跌，2月份平均指數為460點，較上月平均668點跌幅達31％，散裝航運業呈現保守觀望態度，而慧洋因有部分長期租約保護使得營收跌幅較BDI緩和。

2月中下旬中國正式復工後，原物料進口與產品出口帶動運輸需求回補下，市場運價已見回穩，巴拿馬型船運費指數BPI自2月5日最低520點回升至2月28日905點最為明顯，漲幅達74％，本月3日續漲至935點。

在船隊布局與換租方面，慧洋今年仍將照預定計畫交付7艘節能新船，其中兩艘加裝脫硫設備，並依市況適時汰舊老舊船舶。針對疫情對散裝航運業之影響，慧洋將持續審慎評估，適時調配船舶配置以保留營運上之彈性。

(工商 )