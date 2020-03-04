櫃買中心指出，山富國際旅行社（2743）及映興電子（3597）兩公司將於下周一（9日）上櫃掛牌，當日在櫃買中心辦公大樓舉辦兩公司上櫃掛牌典禮，上午9時進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請該兩公司高層，暨輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師與會共襄盛舉。

山富國際旅行社主要從事國內外旅遊行程及旅遊元件之銷售業務，107年度之營業收入及稅後淨利分別為51億9,006萬元及3,212萬元，每股盈餘為1.14元。108年前3季之營業收入及稅後淨利分別為39億601萬萬元及5,220萬元，每股盈餘為1.85元。

映興電子主要從事連接器線束模組之研發、製造及銷售，107年度之合併營業收入及稅後淨利分別為7億8,170萬元及4,589萬元，每股盈餘為1.50元。108年前三季之合併營業收入及稅後淨利分別為5億9,816萬元及2,438萬千元，每股盈餘為0.80元。

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