經濟部1月底宣布口罩禁止出口，但有民眾質疑為何政府禁止口罩出口後，還有口罩可以從台灣出口，經濟部4日發臉書澄清，現在能出口的，必須申請專案出口，且必須得是非醫療用口罩。 經濟部指出，口罩出口管制的時候，海關看的是出口貨號，所以會有一些貨號相同，但不是國內防疫需要的非醫用口罩也會被限制，這些口罩就要透過專案申請，並且向指揮中心報備後才能出口。 經濟部說，非醫療用口罩、不屬於政府徵用來防疫的，才能申請出口，例如日本的防花粉口罩，或工業用N95口罩，不是國內防疫需要的，也不在政府徵用的醫療防疫用口罩範圍內。另外廠商在政府1/24明令限制出口前，就已生產完包裝好（已印上國外進口商logo）要裝運出口、有證明文件的，才能申請專案核准後輸出 。 經濟部強調，獲准專案出口的口罩必須符合三不原則，不是國內防疫用、不在政府徵用範圍、也不會影響國內防疫用口罩供應。

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