木材外露在車身外十分顯眼。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東林管處關山工作站會同台東縣警察局關山分局鹿野分駐所，在植樹月前夕漂亮出擊，當場人贓俱獲，正在竊取滯留木山老鼠，成功逮獲2名情侶檔山老鼠，起出重量約2公噸，價值近萬元珍貴二級木。

4日清晨台東林管處關山工作站會同關山分局鹿野分駐所，在台九線上發現一台可疑車輛，車上載著一棵重達2公噸的木頭，車體沈重，行跡非常可疑，林、警見其異狀，立刻前往攔查。

在貨車上發現，載運的木頭屬滯留木，樹身完整材質優良無空洞，為貴重二級木，當場詢問載運木頭來自於何處，兩名犯嫌行形跡敗露，坦言木頭是竊取河床滯留木，並利用車輛上所裝載的改裝絞盤與鋼索，將木頭拉上車輛後載運離開溪床。

由於此樹木重達2公噸，貨車根本無法完全放入，嫌犯行駛台九線上，外露車輛的木頭格外顯目，因此讓林、警盯上，聯手查獲同時查扣犯罪贓物與工具，移送法辦。

台東林管處關山工作站表示，適逢植樹月，查獲山老鼠格外有意義。且也提醒民眾，颱風過境，狹帶大量降雨，常因山區土壤含水過載不堪負荷，造成土石崩落，林木隨著坍塌土石與強大水流混入河川中，隨著河水漂流，這些漂流木滯留在下游河床中，但這些脫離山區森林的漂流木，仍屬國家管轄財產，因此在未經公告情形下，任意撿拾滯留河床之漂流木屬違法之行為。

關山地區林、警聯手已破獲多起森林法案件，因此呼籲，民眾應拒買國有珍貴林木製品，以遏止山老鼠盜伐竊取之惡行，並呼籲全民發現有可疑人、車，立即通報林務單位及警方，以共同維護國家珍貴自然資產。

(中時 )