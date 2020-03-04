英國一名20歲男子威廉森（Aaron James Williamson）被人目擊有虐待動物的行為並向動保組織舉報，經調查發現威廉森所飼養的小貓不僅受到嚴重虐待，耳朵甚至還「一口一口被咬掉」，讓動保人員看了十分憤怒。近日法官判威廉森入獄12週，且終身不得再飼養寵物。

根據英國《鏡報》報導，威廉森居住在林肯郡格里姆斯比（Grimsby），他虐待動物的惡行被人目擊並舉報，去年9月11日，英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）前往威廉森家中救出3條受虐小貓，動保工作人員伯里斯（Kate Burris）表示，其中一條小貓名叫立頓（Litten），牠的受虐情況最嚴重，「威廉森多次啃咬牠的耳朵，幾乎都被咬掉了，且威廉森甚至還記不清自己打小貓的次數。」

本案開庭時，法官寇蒂斯（Daniel Curtis）表示威廉森虐待毫無抵抗能力的小貓，此行為令人髮指，「威廉森受訪時自稱是『怪物』，我覺得這個描述還滿正確的」。威廉森當庭認罪，被判入獄12週，且須支付罰金英鎊250元（約台幣9,577元），以及額外需賠償受害者英鎊120元（約台幣4,596元）。

動保人員表示，目前3隻小貓都已找到新家，立頓被收養後也改名為奧利奧（Oreo），現在過著幸福的生活，「我很高興牠找到了一個夢幻般的新家，牠本來就該擁有一個愛的的人來照顧，如果當時我們沒有介入，對牠來說可能會是完全不同的結果。」

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(中時電子報)