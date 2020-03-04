因應新冠肺炎，樹德科技大學藝管系開設的「文案與編輯」課程，老師黃靜惠突發奇想，召集選課學生發起「一人一信」徵稿活動，鼓勵校內外大學生、或高中生、校友等投稿，以自己的視角寫出對此事的觀感、建議、關心或祝福。

新冠肺炎尚未到拐點，影響甚巨，各機關團體的活動不是取消、就是暫緩，對未來可能是文化工作推手的藝管系學生而言，感受特別深刻。

黃靜惠表示，身為文化人，該如何擔負起「文化藝術與大眾之間的橋梁」，當文化政策面對國家政策有所衝突或改變時，文化人對藝文產業緊縮時的應變能力與訴求的面向，能為社會大眾挹注怎樣的資源與信心？如何實踐大學社會責任？

因此，黃靜惠發起「一人一信」投稿活動，希望激起年輕人的正向思考及能量，散播給周邊人；不要因為疫情的原因，而停止與人的距離。更不易因為疫情而毀滅夢想，甚至封鎖自己的心靈，環顧一下周遭人事物，及被忽略的生命力，是此次「一人一信」運動發起的初心。投稿一律用電子檔。

(旺報 )