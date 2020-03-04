環評專案小組今天召開桃園機場第三跑道案審查，登記旁聽民眾達15位，現場正反方意見持續拉鋸不下，現場另有桃機代理董事長林國顯、總經理林祥生與支持方站在一起，期望該案儘速通過。

支持第三跑道建設案的航空城促進會也來到環評大會現場，表示機場旅客人數連年增加，貨運量也快速成長，航空城早日開發帶動地方經濟產業發展及增加就業人口已是地方共識。

促進會指出，「桃機第三跑道建設計畫 」內容包含長4000公尺、寬60公尺的第三跑道及衛星廊廳區，估計每年可提供2500萬人次旅客容量，新貨運站區預計目標年貨運處理能量可達420萬公噸。

環境法律人協會專員徐孟平表示，1998年的大園空難，失事地點距離機場北跑道僅500公尺，即使有了前車之鑑，但這次桃園機場第三跑道環評書中仍未看見對可能災害影響範圍行分析。

徐孟平指出，開發單位桃機僅指出飛機撞擊油庫的機率小於10的負7次方，但未就發生災害情境下的影響程度分析，更缺乏應變措施，好像要等這「10的負7次方」發生了才去想後續處理，完全是欠缺專業評估的開發案，怎能輕率過關？

支持方桃園市航空城發展協會理事長吳俊億表示，『桃園國際機場第三跑道』是整個國家發展，航空城計劃最重要關鍵的項目，歷經了朱立倫、吳志掦到鄭文燦、三位市長，至今已經十多年了，國家重要經濟建設不可再等。

針對環團緊咬油槽安全不放，航空城地方促進會執行秘書許英漢表示，美國紐約甘迺迪機場(JFK)油槽與跑道中心線距離約315公尺、華盛頓機場(DCA)約150公尺、芝加哥機場(MDW)約125公尺、日本大阪機場(ITM)約175公尺…以上油庫的距離均比桃園國際機場還要近很多，這些機場不就通通要關門了嗎？

許英漢說，對環團的立意良善表示感謝，但當地居民成以上贊成此開發案，千萬不可為反而反。

(中時 )