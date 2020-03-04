9年前擔任當時台北縣立醫院院長的沈希哲，利用洩漏醫院採購底價給廠商，對方贈送水果禮盒內裝10萬元現金，同時稱「謝謝院長」，沈男明知是賄款仍收下；高院維持新北地院判決，將他依違背職務收賄罪判刑10年4月。可上訴。

同案被告時任台北縣立醫院放射線科主任的畢家俊，也因收賄罪將新北地院判刑8年4月，案經上訴，高院認為一審量刑未妥適，改判刑7年。

判決指出，廠商朱姓男子因無法取得醫院採購案，在2011年1月18日至27日間到台北縣聯合醫院板橋院區院長室會見沈希哲，拜託沈希哲能洩漏底價，沈告知對方其擬訂定的2件採購案底價金額

朱男為了酬謝沈希哲洩漏底價金額，將賄款10萬元現金以信封袋後置放於水果禮盒，再於同年1月28日駕車到聯合醫院板橋院區，在沈希哲面前將水果禮盒打開，同時表示「謝謝院長」等語，而沈希哲收下裝著錢的禮盒。

(中時 )