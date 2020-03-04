基隆婦從陸返台居家檢疫卻趴趴走，市議員張秉鈞出面帶領全面消毒。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆婦從陸返台居家檢疫卻趴趴走，市議員張秉鈞出面帶領全面消毒。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆婦從陸返台居家檢疫卻趴趴走，市議員張秉鈞出面帶領全面消毒。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆婦從陸返台居家檢疫卻趴趴走，市議員張秉鈞出面帶領全面消毒。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆婦從陸返台居家檢疫卻趴趴走，市議員張秉鈞出面帶領全面消毒。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆婦從陸返台居家檢疫卻趴趴走，市議員張秉鈞出面帶領全面消毒。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆該名婦人2日晚間剛從中國回台，並於3日因為冰箱無食物所以從從大竿林站搭乘搭公車外出購買食物。因在公車上提到剛從中國安徽回來，旁邊乘客聽到立即告知公車司機。司機公車停妥後通報衛生局，隨後衛生局派人將婦人送回住處，並對公車消毒，展開後續防疫作業。

基隆市議員張秉鈞表示，雖然該婦人為居家檢疫，並非是居家隔離對象，但依照「傳染病防治法」規定，需待在家中不能隨意離開，違者可處1萬至15萬元不等罰款。

張秉鈞並指出，經他查證後，得知雖然民政系統有該婦人資料，但區公所尚未接獲通知，里幹事及里長也無法前去關懷。若因此行政程序期間該婦人外出而感染給其他民眾，他質疑這是否會造成防疫漏洞，更讓社區防疫出現隱憂。同時他也為了避免新型冠狀病毒肺炎造成防疫出現漏洞，決定用最謹慎的態度，並陪同人員前往社區進行全面消毒，更提供安全的環境給基隆市民。

(中時 )