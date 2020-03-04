高雄捷運紅線從南岡山站到岡山站的工程正在加緊趕工，後續第2階段工程正在由國發會審核。民進黨立委邱志偉表示，公共運輸是地方發展的重要利器，地方民眾也都很關心捷運的工程進度，他將要求行政院國發會儘速審核通過，以利後續工程推動。

捷運紅線第2階段工程中，岡山站到南路竹站已經環評通過，南路竹站到大湖站因為要進入2階環評，工程進度勢必受到影響。高雄市捷運局表示，如果行政院能全線核定分段施工，將能在岡山段的工程告一段落，後續工程儘速銜接，可以加快工程進度，但南路竹站到大湖站段人口較稠密地區的工程，需儘速凝聚地方共識，另有台1線路竹段拓寬的問題要克服。

邱志偉表示，捷運岡山路竹延伸線計畫是行政院積極推動「前瞻基礎建設計畫」中，軌道建設類別的重要建設計畫，可直接服務岡山、路竹區各產業區就業及進駐人口，並把大高雄地區納入30分鐘生活圈，服務沿線數千億產值的大園區，對高雄都市及產業發展具有重要性。

工程第1階段從南岡山站到岡山站目前正在施工，預計明年度土建工程可以完工，第2階段原訂要從岡山站延伸至大湖站，不過，因為環評因素，目前高雄捷運局傾向環評通過的岡山到南路竹站先施工。

第2階段預計施工的站分別是岡山車站、岡山農工站、本洲產業園區站、高雄科學園區站、高苑科技站及南路竹站，總經費預計197億元，全案在2月已經由交通部送交國家發展委員會審查。

(旺報 )