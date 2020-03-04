北市聯醫出現請辭潮？黃珊珊：年後正常離職潮 16:282020/03/04 中時 譚宇哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市副市長黃珊珊今天下午主持新冠肺炎疫情應變會議，會後接受媒體聯訪。（譚宇哲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情讓各地醫護人力壓力爆表，今有立委爆料台北市立聯合醫院有高達50多位醫護正醞釀集體請辭，台北市副市長黃珊珊表示，這是過完年的很正常離職潮，且台北市最危險的和平醫院負壓隔離病房，26位護理人員沒有一人離職，強調與疫情無關。 黃珊珊表示，北市聯醫2018年1到3月有104人離職，2019年1到3月也有77人離職，今年至今申請離職有86人，每年都有數字，是過完年的很正常離職潮。 (中時 ) #離職 #黃珊珊 #台北市 #疫情 #醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 百度示警 首季營收將跌5％至13％ 04:092020/02/29 焦點新聞 疫情告急 韓砸16兆韓元補助紓困 04:092020/02/29 全球財經 橫店空蕩蕩 2千臨時演員等復工 04:092020/03/01 焦點新聞 男瞎扯疫情失控 宜警迅速逮人 04:092020/03/01 社會新聞 肺炎引人心慌 民眾焦慮求診比例增 17:182020/03/01 生活 避險吸引力消退 美元多翻空 04:102020/03/02 焦點新聞 南沙港鐵路5標中山段 加碼建設 04:102020/03/02 焦點新聞 蘇揆呼應陳時中 籲公職民代減少跑攤 10:262020/03/02 政治 美歐股市震盪... 疫情擴散 多元配置抗波動 04:102020/03/03 投資理財 防堵疫病破口 醫護全面篩檢 04:102020/03/04 生活新聞 社會熱門新聞 新竹失蹤居家檢疫男林東京 遭罰天價100萬 - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 獨》「捏乳襲胸」之狼落網 竟是機密國防部電展室上尉 - 社會 【小英我靠山1】我總統府的！高級公務員修屋還賴帳 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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