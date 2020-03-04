新冠肺炎疫情讓各地醫護人力壓力爆表，今有立委爆料台北市立聯合醫院有高達50多位醫護正醞釀集體請辭，台北市副市長黃珊珊表示，這是過完年的很正常離職潮，且台北市最危險的和平醫院負壓隔離病房，26位護理人員沒有一人離職，強調與疫情無關。

黃珊珊表示，北市聯醫2018年1到3月有104人離職，2019年1到3月也有77人離職，今年至今申請離職有86人，每年都有數字，是過完年的很正常離職潮。

(中時 )