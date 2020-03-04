民進黨今召開中評會，開除法醫高大成、挺扁大將前高雄市議員鄭新助等7位黨籍；至於名嘴吳子嘉，據了解，會中有人認為，吳子嘉「亦正亦邪」，則保留再議。

據了解，民進黨今中評會開鍘，這次大選違紀參選者，法醫高大成代表喜樂黨聯盟、宗教聯盟的朱武獻、代表民眾黨的周芳如、鄭新助參加一邊一國行動黨、代表台聯的潘建志及國會政黨聯盟張宗傑，因違紀參選決議開除黨籍。

至於潘厚勳，被台聯提名不分區第五名，因為已沒有黨員身份，所以不予受理。第二案則是民進黨議員李余典因幫女兒李旻蔚站台，因為違紀助選，停權處份兩年。由於停權案今起生效，李余典兩年後還是有機會再披民進黨戰袍參選新北市議員。

黨內人士分析，李余典的停權裁決從今天起算，2022年若他想再披民進黨戰袍競選議員連任，很可能來得及。通常初選都是3月登記、5、6月民調，中評委原本考量是要停權2年還是3年，最後決定停權2年，「應該也有傾向留點空間」。

第三個案則是開除吳達偉，吳原本是民進黨預備黨員，卻代表台灣民眾黨參選板橋立委，落選後卻向民進黨繳交黨費；中評委解釋，民進黨有「青蛙條款」，有一些才申請入黨的蝌蚪，但尚未變青蛙，會中審議發現，吳入黨當天就有黨員參份，確實構成違紀參選，予以開除黨籍。

至於《美麗島電子報》董事長吳子嘉，遭黨內人士檢舉在媒體上的發言影響民進黨形象，北市黨部去年舉行評議委員會，委員一致決議將他除名。吳子嘉也提出申訴，中評會經過多次討論，決定此案繼續保留，下次再議。

據了解，與會有人認為，吳子嘉「亦正亦斜」；也有人認為，吳現在態度跟以前不同；後來此案決定今天暫時不討論。

(中時 )