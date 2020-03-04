台北市副市長黃珊珊今天下午主持新型冠狀病毒疫情應變會議，會後她宣布，北市聯醫實施「慢性處方籤取藥得來速」，領藥民眾可在醫院門口刷健保卡並在院外等候，待藥師調完藥劑後就會送出給民眾，民眾不用再進到醫院，聯醫所有院區6日起都會同步辦理。

(中時 )