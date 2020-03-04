蘇慧倫4日出席擔任Hit Fm聯播網3月hito大台柱，宣傳將推出新專輯《面面》，她素有「不老玉女」美名，現場電台獻上特別製作的「玉女擋泥板」，她笑說：「超機車的禮物。」 她與老公孫益民，將在6日迎來結婚6週年，是否有計劃慶祝鐵婚？她坦言與老公不太過節，2人屬於務實、不是浪漫的人。

她說：「以前可能會買個小蛋糕慶祝，不過最開心的都是小孩」，她形容若老公突然送她花，她會嚇一跳說幹嘛浪費錢，並認為婚後生活就是安穩地過日子，把小孩照顧好。她睽違13年再度回歸歌壇，坦言在去年跨年演唱會上，面對大批媒體，心情緊張，近來已經慢慢找回過去當歌手的感覺。在記者會上，電台準備狗、狐狸、兔子和豬的面具，把慾望、瘋狂、黑暗、脆弱四種面向，放上相符合的動物面具上，蘇慧倫自認像是狗，代表著脆弱。

她透露有時會把脆弱藏在心裡，「小時候會想要逃避，會想要一直睡，現在可能會看書轉移注意力，或是去吃好吃的。」至於面對老公、小孩也有脆弱面？她笑說：「當然會啊，家庭生活人跟人之間的關係，我覺得是很需要花時間去學習的課題。」並提到對老公則是會用小女人般的溫柔，舉例近來她忙宣傳新作，時常要拜託老公來照顧小孩，「有小女人的姿態，老公幫忙也會比較心甘情願。」

蘇慧倫4日出席擔任Hit Fm聯播網活動。（盧禕祺攝）

(中時 )