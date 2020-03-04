去年奪得金馬影帝的陳以文，這次受八大邀請在新戲《覆活》中化身縱火犯，與男女主角邱勝翊、任容萱有不少激烈、肉搏衝突，談及參與演出，陳以文表示期待上檔看到成品，「很好奇這個極反派的人物，最後剪輯呈現會到什麼程度的壞。」他以往作品中詮釋危險人物皆為點到為止， 或以劇情來交待角色，此次則深入演出，有不少肢體衝突情節， 在實際執行上要拿捏力道還要顧及安全性、不能傷害到對方，對他來說是演出這大壞蛋最困難的地方。

《覆活》陳以文角色殘暴緊勒任容萱手腕，女主角神情痛苦（圖／八大提供）

劇中有場戲陳以文冒充清潔工進入女主角任容萱的住家，與飾演女主角阿姨的于子育相談甚歡，在任容萱與他四目相對當下，自然營造出令人不寒而慄的氛圍，接著陳以文動粗緊勒任容萱手腕時目露凶光神情，任容萱的痛苦神情表露無遺。陳以文事後幽默地回應這場戲的表現，笑說自己耍狠的樣子從來沒想過會對著鏡子練習，只有在試造型時才會照鏡子。

陳以文首次與邱勝翊、任容萱同台合作，稱讚兩人工作認真也非常專業，「因為拍戲時間很長，印象中王子(邱勝翊)常會講笑話，讓現場氣氛很和樂，任容萱會與導演反覆確認，是個很專心在工作上的職業演員。」他除了是金馬獎影帝，也曾以《運轉手之戀》 拿下金馬最佳導演獎， 長期也投入劇本編寫，因此希望未來能更進一步挑戰身體或心理層面有缺陷的人物。

《覆活》陳以文飾演縱火犯角色（圖／八大提供）

該劇由邱勝翊、任容萱、吳岳擎及姚以緹主演，網羅實力派演員陳以文、黃仲崑、嚴藝文、游安順、于子育等。劇情講述男主角程佑寬(邱勝翊飾)小時候因與女主角畢克葳(任容萱飾)一場誤會慘遭同學霸凌，程佑寬生病高燒病危時，他心有不甘詛咒畢克葳代替自己承受劫難，從此兩人覆蓋彼此命運。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)