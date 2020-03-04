北韓2日進行2020年首次的「飛彈」試射，最高領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正隨即在3日首次以個人名義發表官方談話，批評南韓對北韓的軍演說三道四、作賊喊捉賊，又直指南韓「狗嘴長不出象牙」，對其不合乎邏輯的「低級思維」感到遺憾。

金與正表示，北韓人民軍進行炮兵火力訓練不是想威嚇任何人，而是自衞行動，南韓總統府青瓦台卻對此感遺憾並要求停止軍演。她直斥這是胡言亂語，反指南韓經常軍演，更引進尖端戰機等軍備想隨時攻打北韓，還愛拖著美軍一起來，稱南韓說三道四是作賊喊捉賊。她續指，青瓦台不合邏輯的主張激發北韓對南韓的不信任、憎恨及蔑視，形容對方做法「與3歲小孩不相上下」，直指南韓倣效美國，非常善於強辭奪理，又說：「想跟我們鬥，能不能勇敢地、堂堂正正地跟我們鬥。」

韓聯社分析指，兩韓關係陷僵局時，北韓高層經常發表譴責南韓的講話，而金與正是金正恩胞妹，亦是北韓最高領導人的官方傳話筒，其發言的分量可想而知。分析認為，這是金正恩指示金與正發表上述言論，直接表達對南韓的不滿。

南韓政府回應金與正談話表示，南韓一向主張，南北韓彼此應該相互尊重，這是南韓既定的一貫立場。南韓統一部發言人呂尚基表示，不會對某些人的某些特定談話，直接置評；不過南韓政府的一貫立場是，促進南北韓關係發展，推動朝鮮半島永久和平，南北韓雙方需要相互尊重、共同努力。呂尚基也表示，南韓方面會進一步分析，金與正這次可以公開發表署名談話，是不是代表她在北韓的政治地位大幅提升。

(中時 )