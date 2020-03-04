政府舊換新補助倒數計時中，以及疫情反而帶動車市表現，三陽工業(2206)旗下南陽實業代理的韓系現代汽車推出ELANTRA 30週年典藏版並贈送隨身空氣清淨機；中華車(2204)旗下全車系也推出優惠搶攻本月車市。

在HYUNDAI現代汽車旗下眾多車系中，擁有全球戰略地位的熱銷中型房車ELANTRA，自1990年發表迄今歷經六個世代的蛻變，在國際間奪得iF、GOOD DESIGN、IDEA三大工業設計獎項、全球最暢銷中型房車TOP 3，以及全球最年輕車款寫下銷售突破累積千萬輛等紀錄。總經銷南陽實業在ELANTRA車系30週年來到之際，針對ELANTRA與ELANTRA Sport推出限量的30週年典藏版，舊換新優惠價70.9萬元起，現在入主就送價值7,990元LG個人隨身空氣清淨機。

新冠肺炎疫情持續中，中華汽車提醒，非常時期盡量避免出入公共場所人擠人，以自駕降低感染風險。因此防疫期間，中華三菱領先業界推出「試乘到府服務」及「線上360度賞車服務」，服務運行至今，預約到府試乘有效補足來店客減少，整體試乘率提升10%。

受到新冠肺炎疫情影響，汽車市場購車需求增加，1月~2月小車市場逆勢成長，較去年同期成長4.3%，中華三菱推出多項低頭款及高額0利率方案搶市，像是國民車COLT PLUS舊換新44.9萬元起，現在只要2.1萬超低頭款；GRAND LANCER全車系標配6SRS，舊換新限時優惠價56.9萬元；適合三代出遊的OUTLANDER(7人/5人座)推出60萬高額零利率；商旅車系ZINGER除了祭出舊換新59.9萬元超低入門價之外，精緻型本月還推出前霧燈、前駐車雷達免費升級不加價的優惠方案。

另外，中華三菱 3月起推出醫護人員專屬優惠，凡於醫事機構工作者本月購買COLT PLUS、GRAND LANER、OUTLANDER、ZINGER、ECLIPSE CROSS即提供加油金，用實際行動為醫護人員應援。

(時報資訊)