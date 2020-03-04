別再擔心一位難求！風靡信義A13的「新馬辣經典麻辣鍋PLUS+」插旗西門町啦～這次登場的峨嵋旗艦店不僅把和牛升級為美國SRF極黑和牛與澳洲M7黑毛和牛二種，更增加澳洲特級牛舌、美國Choice板腱低脂牛、prime霜降雪花牛、CAB安格斯黑牛、1855Prime冷藏嫩肩莎朗、Choice無骨牛小排、丹麥松阪豬、阿根廷天使紅蝦、野生草蝦、野生大海蝦等，更加碼引進4種奢華餐酒。

以高CP值食材、絕佳視野位置爆紅的新馬辣PLUS+深獲火鍋控好評，峨嵋旗艦店就位處峨嵋街與西寧南路交叉路口，佔地直逼200坪，桌數更是近逼70桌，堪稱西門新地標！而為了歡慶開幕，更把超肥美的爆漿「巨大雞胇」一併納入！還有新品新鮮魷魚、手工鴨肉丸、爆漿起士包、魚包蛋等豐富配料增加選擇。

（圖／品牌提供）

另外也不可錯過兩款隱藏版「和牛咖喱飯」！把澳洲和牛、美國極黑和牛肉添加馬鈴薯、洋蔥、紅蘿蔔一起和濃郁咖哩熬煮，口感綿滑醇香超欠吃，另一方面更有精緻的新款「法國BR Lychee氣泡酒」與「西班牙PARDAL白葡萄酒」，通通都是無限暢飲，再度衝破CP值。

（圖／品牌提供）

寵粉零極限的馬辣集團，為慶祝PLUS+好評旗艦店順利插旗，試營運期間2020/3/3～3/10止，分享「當日用餐照至FB粉絲團指定頁面」，同時寫下 #新馬辣PLUS峨嵋店，即可獲贈全桌免費升級九孔鮑魚吃到飽，並有機會獲得同行免費餐券！

（圖／品牌提供）

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(中時電子報)