曾多次拿下奧斯卡最佳電影配樂獎的約翰．威廉斯，除了創作電影音樂，也譜寫器樂協奏曲，他所寫的法國號協奏曲，將由慕尼黑ARD國際音樂大賽首獎得主、法國號演奏家弗拉柯維克在台演出。

弗拉柯維克表示，約翰．威廉斯長年從事配樂工作，常常要按照螢幕上的畫面譜曲，有很多限制，「但他自己的創作曲，多了很多發揮空間，不管是音樂的方向、傳遞的訊息都不同，值得聆聽。」

約翰．威廉斯的法國號協奏曲，以傳達對遠古時代想像力為創作靈感，並以五個樂章表現法國號音樂的戲劇張力，五樂章為 〈教堂的鳴鐘〉、〈森林之戰〉、〈田園〉、〈追捕〉、〈夜曲〉。

為了呼應法國號音樂，同場曲目還有華格納《漂泊的荷蘭人》的序曲指揮準．馬寇爾（Jun Markl）表示，「在華格納《飄泊的荷蘭人》序曲和約翰．威廉斯法國號協奏曲中，我們可以聽到法國號有一種『大自然』的聲音，宣告著故事的開展。」演出將於3月8日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )